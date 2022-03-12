رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس 2022

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس ٢٠٢٢.. يتسأل الآلاف من المواطنين حول الرابط الرسمي لكي يتمكنوا من الاستعلام عن الفاتورة، وكانت من الكلمات البحثية التي حظيت على عدد من المشاهدات العالية من خلال المحرك العالمي للبحث "جوجل" منذ بدء شهر مارس، وذلك لرغبة الكثير من عملاء شركة we في الاستعلام.

وتعرض "الدستور" عبر هذا التقرير الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وكذلك قيمة الغرامة للمستخدمين المتخلفين عن الدفع وميعاد صدور الفواتير الربع سنوية.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس ٢٠٢٢

يتاح من خلال هذه الخطوات الإلكترونية البسيطة من خلال موقع الشركة we (من هنا)، معرفة قيمة الفواتير للهواتف الأرضية الربع سنوية، والتي تقوم بالصدور في شهر مارس القادم وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر مارس ٢٠٢٢

- قم بالدخول من خلال موقع الشركة we عبر هذا الرابط التالي:(من هنا).

- اختر قائمة الاستعلام عن الفواتير من القائمة الرئيسية بالموقع.

- قم بكتابة بيانات صاحب الخط الذي يكون متعاقد مع الشركة بالتفصيل.

- ثم قم بتدوين رقم التليفون الأرضي المسبوق بكود المحافظة.

- انقر على زر الاستعلام.

- سيظهر إجمالي المبلغ المطلوب لكي تقوم بدفع الفواتير الربع سنوية وتكون بالتفصيل.

الغرامات لعملاء شركة المصرية للاتصالات المتخلفين عن الدفع بالموعد المحدد.

حددت الشركة we قيمة الغرامات المالية المحددة المفروضة على المستخدمين المتخلفين عن الدفع خلال الفترة التي حددتها لذلك حيث يتاح الدفع خلال شهر من إصدار الفاتورة الربع سنوية وبعدها يتم فرض غرامة مالية تدفع مع الفاتورة تقدر بـ10 جنيهات أو 2% من إجمالي قيمة الفاتورة أيهما أكبر، وذلك لردع المخالفين.

وفي حالة عدم الدفع للفاتورة وتقوم قيمة الغرامة المالية المحددة يتم تحويل الخدمة لاستقبال فقط وتكون لمدة 30 يوما، وفي حالة عدم الدفع فيتم قطع جميع خدمات الشركة عن خط التليفون، خط الانترنت، حيث يمكن الدفع عن طريق جميع مكاتب هيئة البريد وكذلك ماكينات الصرف الآلي للبنوك و الشركات للتحصيل الإلكتروني.