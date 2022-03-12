السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يبحث تحديات تغير المناخ مع مسؤولة أممية

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال اللقاء

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر، اليوم، الأمينة التنفيذية للاتفاقية باتريشيا اسبينوزا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الاجتماع شهد تأكيد ما مثلته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية بمدينة بون الألمانية، في فبراير الماضي، من أهمية في إطار التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل.

وأضاف أنه اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الأولوية في إطار عمل المُناخ الدولي، خاصةً فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المُناخ والتخفيف من آثاره السلبية وتوفير تمويل المناخ.

وكذلك ناقش اللقاء مواصلة السعي نحو تعزيز مختلف الدول لاسهاماتها المحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها المُسببة للاحتباس الحراري، وضرورة تشجيع مختلف الأطراف، خاصةً المجتمع المدني في الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء، على الانخراط الفعال في عمل المناخ الدولي.

المناخ سامح شكري وزارة الخارجية وزيرة البيئة أحمد حافظ مصر

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