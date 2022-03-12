السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكونجرس الأمريكى يقر 1.650 مليار دولار مساعدات للأردن للعام الحالى

وزير التخطيط والتعاون
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة

أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، بأن الكونجرس الأمريكي، أقر حزمة مساعدات جديدة للأردن للعام الحالي 2022، تقدر بنحو 1.650 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الشريدة قوله، في بيان صحفي للوزارة اليوم السبت، إن إقرار هذه المساعدات جاء ترجمة لجهود ومساعي الملك عبدالله الثاني مع الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي خلال الفترة الماضية، في إطار تأمين وإقرار حزمة المساعدات للمملكة.

ولفت إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في مختلف الصعد والمجالات والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، معبرًا عن شكره للحكومة الأمريكية والكونجرس على إقرار المساعدات الجديدة للمملكة، والتي تأتي لدعم برامجها التنموية والإصلاحية خلال العام الحالي، وذلك في ظل التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، مثل الظروف التي فرضتها أزمة كورونا واللجوء السوري.

كما أكد الشريدة عمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأمريكية، مُثمنًا الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية وتوفير الدعم خلال السنوات الماضية لمواجهة الأعباء التي تتحملها المملكة بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري وتداعيات الجائحة.

وارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2021، بنسبة 12.9%، ليصل إلى حوالي 2.671 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، والبالغة حوالي 2.364 مليار دينار.

وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم السبت أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة 29.9%، لتبلغ حوالي 199 مليون دينار، مقارنة مع العام 2020 والبالغة حوالي 153 مليون دينار.

 كما ارتفعت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بنسبة 14%، لتبلغ حوالي 2.870 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، والبالغة 2.517 مليار دينار.

الكونجرس الأمريكي وزير التخطيط ازمة كورونا الأردن الكونجرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية (صور)

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 12-3-2022

التفاصيل الكاملة لمقتل طفل من ذوى الهمم بالغردقة

تجديد حبس ربة منزل قتلت طليقها بسبب زواجه من فتاة بحلوان

«أسيوط» تبحث تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

الصحة: إعلان إحصائيات إصابات ووفيات «كورونا» أسبوعيًا بدل البيان اليومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل