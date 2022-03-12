«أسيوط» تبحث تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلته الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري للوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ واستكمال المشروعات بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، وفقاً للخطة الزمنية تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات خدمات المواطنين والخدمات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة ومراكز الشباب والكهرباء والغاز والاتصالات والتي يجرى تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ويقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما ناقش توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة بالقرى، موجهًا بتذليل كافة العقبات ومضاعفة الجهود للانتهاء من الوحدات الصحية المستهدفة وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن توفير الأراضي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وباقي خدمات المرافق، موجها كافة القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات من خلال الجولات الميدانية لمتابعة مراحل التنفيذ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة لتنمية الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتشمل جميع القطاعات بالقرى والنجوع تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع والتى تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه والإسعاف 32 وحدة بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدات صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 140 مشروعا بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه ومياه الشرب 236 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 88 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 49 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و291 مليون جنيه والري 37 مشروعا بتكلفة مليار و134 مليون جنيه، والتضامن الاجتماعى 33 مشروعا بتكلفة 570 مليون جنيه بالإضافة الى مشروعات الغاز الطبيعى بعدد 17 قرية ومشروعات الاتصالات بعدد 18 قرية جارى العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.