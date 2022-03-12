تردد قناة كراميش على نايل سات 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر وبقوة القائمة الرئيسية للبحث في موقع جوجل العالمي وذلك لثقة الآباء والأمهات فيما تقدمه القناة للأطفال.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث قناة karameesh عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وتردد قنوات الكارتون التي تخاطب الأطفال.

تردد قناة كراميش على نايل سات 2022

يثق الكثير من أولياء أمور الأطفال في المجتمعات العربية فيما تقدمه قناة karameesh عبر شاشتها لذلك يمكنهم ضبط التردد الجديد لمتابعة الفقرات والأغاني المعروضة عبر شاشتها بتقنية hd ذات الصورة والصوت عالية الجودة طوال ساعات البث دون تشويش حيث يمكن الضبط عبر الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11603.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

ويمكن ضبط القناة أيضا عبر الإحداثيات التالية :

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11390.

الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

أبرز ما يقدم عبر شاشة قناة karameesh

قناة karameesh من القنوات الأطفال التي تخاطب الأسرة المصرية بأكملها الأب والأم والأبناء حيث تعطي من خلال فقراتها مجموعة هائلة من القيم والأخلاقيات التي يجب أن تغرس في أطفال المجتمعات الشرقية حيث تم بثها لأول مرة في فبراير 2009 واشتهرت بتقديم برامج وفقرات هادفة تربوية للكبار والصغار في كافة دول الوطن العربي.

تضم القناة مجموعة مميزة من المنشدين المحببين إلى الأطفال في كافة البلاد العربية على رأسهم مجاهد هشام وأحمد عدوي و موسى مصطفى وعبد القادر صباهي و أحمد المنصوري حيث يتم بثها من دولة الأردن حيث تقدم القناة أغاني ذات المواضيع التربوية أبرزها (طيب ليه تعمل حريق، الطماع، الغشاش).

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تردد قنوات الأطفال 2022

ذكر التقرير تردد قناة كراميش على نايل سات 2022 التي تعد من أشهر قنوات الأطفال حيث يمكن ضبط إشارة بث باقي القنوات من خلال الإحداثيات التالية :-

قناة ماجد

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12221.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة mbc3