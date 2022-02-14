تردد قناة كراميش 2022 على نايل سات.. وتردد قنوات الأطفال

يحظى تردد قناة كراميش 2022 على نايل سات على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة نظرا لحرص أولياء أمور على متابعة أبنائهم الفقرات وأغاني المعروضة على شاشتها.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر الأقمار الصناعية المتعددة و أبرز ترددات قنوات الأطفال.



تردد قناة كراميش 2022 على نايل سات

يمكن متابعة البرامج والأغاني والفيديوهات الترفيهية المعروضة عبر شاشة قناة Karamish بصورة وصوت ذات جودة عالية بتقنية HD و الموجهة للطفل العربي في كافة الدول عبر الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد : 11603. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: راسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وذلك للحصول على شاشة نقية دون تشويش أثناء عرض كافة برامج وأغاني الأطفال وتعد من القنوات العربية القليلة التي تخاطب الطفل العربي في مراحل عمرية مختلفة لتوصيل بعض القيم والأخلاق الحميدة النابعة من الدين.



تردد قنوات الأطفال عبر نايل سات

ليس فقط تردد قناة كراميش 2022 على نايل سات الذي يقضي معظم أطفال الوطن العربي أوقاتهم في متابعتها ولكن هناك العديد من قنوات الأطفال التي تعرض أغاني وبرامج تساعد الطفل على اكتساب الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها كل الأشخاص في المجتمعات الشرقية ولعل أبرز قنوات الأطفال يمكن ضبطها كما يلي:-

قناة سبونج بوب

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



قناة طيور الجنة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: راسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة MBC3 للأطفال

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11457.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة كيدز

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11603.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

اقرأ أيضاً

تردد قناة كراميش 2022

قناة ميكي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11582.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة كوكي