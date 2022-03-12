الأنبا إيلاريون يلتقي بقادة مفوضية قطاع غرب الإسكندرية

التقى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية أمس بقادة مفوضية قطاع غرب الإسكندرية، حيث قدموا تقريرًا لنيافته عن نشاط الكشافة بالقطاع ومشاركته في المناسبات المختلفة سواء بالقطاع أو اللقاءات العامة وكذلك الخطة المستقبلية للنشاط الكشفي خلال الفترة القادمة.

وعرضوا لبعض المشاكل التي واجهتهم خلال الفترة الماضية وتم خلال اللقاء الاستقرار على عدة حلول لها.

ومن ناحيته أثنى نيافة الأنبا إيلاريون على الجهد الذي قامت به فرق الكشافة في الفترة الماضية وتمنى لهم مزيدًا من النمو.

ويواصل الأنبا إيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب الإسكندرية لقاءاته الرعوية بمختلف كنائس القطاع، بهدف دعم التواصل مع الأقباط ودعمهم روحياً.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

كما بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس الجاري ، لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.