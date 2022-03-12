السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التفاصيل الكاملة لمقتل طفل من ذوى الهمم بالغردقة

الضحية
الضحية

حالة من الحزن والفزع انتابت سكان مدينة الغردقة بعد واقعة العثور على جثة طفل من ذوي الهمم "الصم والبكم" بمدينة الغردقة، ملقى به بمدخل أحد العقارات السكنية.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم إسلام عبدالحميد رئيس مباحث قسم أول الغردقة؛ يفيد بورود بلاغ بفقد طفل يوم الأربعاء 9 مارس، من والده يدعى "فهد. م.ع " في العقد الثاني من العمر طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الصم والبكم بمنطقة أبوعشرة بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

على الفور بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف تحرياتها وتوسيع دائرة الاشتباه وفحص كاميرات الطرق التي يمر بها الطفل حال ذهابه وعودته من المدرسة، وبعد بحث دام ما يقرب من 48 ساعة متواصلة تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة الطفل ملقاة بمدخل أحد العقارات السكنية بمنطقة مساكن علام بمنطقة أبوعشرة، ملفوفًا داخل "ملاية" قماش وبها آثار دم في العُنق، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرير محضر بالواقعة وبدء التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وكشف ملابسات الواقعة، والكشف عن أسباب الجريمة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرارها.

وبتكثيف التحريات والبحث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في الواقعة.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر لـ"الدستور"، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط القاتل بعد ساعات قليلة من العثور على الجثة، مؤكدًا أنه لم يتم الكشف عن بعض تفاصيل القضية حفاظًا على سير التحقيقات وكشف ملابساتها، وانتظار قرار النيابة العامة حولها.

تفاصيل مديرية أمن البحر الاحمر الأجهزة الأمنية مدينة الغردقة العثور على جثة العثور علي طفل كشف ملابسات مديرية أمن البحر الأحمر قسم أول الغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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