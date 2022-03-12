إصابة شخصين في تصادم سيارتين بقنا

أصيب شخصان، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص أمام مدخل جزيرة دندرة بمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص أمام مدخل قرية جزيرة دندرة بمركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد عبد النعيم بركات، 27 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيمن محمود حسين، 50 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.