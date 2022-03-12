ذبحت طليقها بمساعدة ابن عمها.. إحالة «سيدة المعصرة» للجنايات

أحالت النيابة العامة، سيدة ونجل عمها للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجها لزواجه من أخرى في المعصرة بمحافظة القاهرة.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المواطنين، بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل شقة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة من القسم، لمحل البلاغ، وبالمعاينة تبيّن أن الجثة لشخص يدعى "محمود. ح" ـ 45 سنة، حدائق حلوان، وشهرته «عبقرينو»، مطعون بـ6 طعنات ومفارق للحياة.

أدلت المتهمة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدة أنها ذبحت طليقها انتقامًا منه لخطوبته من أخرى، عقب انفصالهما في منطقة المعصرة.

وأقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وقالت إنها علمت بإعلان المجني عليه خطوبته من أخرى، فقررت أن تنتقم منه محاولة إلغاء الارتباط بسبب الغيرة، واتهمته بإقامة علاقة محرمة ومحاولة إصلاح ما بينهما، وإقناعه بالعدول عن الانفصال، واتفقت مع ابن عمها على تهديده بالسلاح وتصويره عاريًا وابتزازه، وإرسال الصور لخطيبته لإفشال الزواج.

وأشارت إلى أنها عقب ذلك استدرجت المجني عليه، ولكنه عند دخوله غرفة النوم شعر بحركة غريبة، وتفاجأ بنجل عمها يخرج من الدولاب بسلاح ناري، وعندما قاومه وكاد أن يتغلب عليه، باغتته المتهمة بسلاح أبيض، ووجهت له جرحًا قطعيًا في الرقبة، أسفر عن سقوطه على الأرض فأجهزت عليه بطعنات متتالية، حتى لقي مصرعه.