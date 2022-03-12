غير المألوف من الأفلام التسجيلية لقاء مع المخرج شريف فتحي بدار المرايا

تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، في السابعة من مساء اليوم السبت، لقاء مفتوح مع المخرج شريف فتحي سالم، تحت عنوان "غير المألوف من الأفلام التسجيلية.. إبداع فكري ومتعة جمالية"، وذلك بمقر المرايا الكائن في ٢٣ شارع عبد الخالق ثروت عمارة راديو شاك الدور الثاني.

و"شريف فتحي سالم"، مخرج ومنتج يمتلك خبرة ١٥ سنة في إنتاج الأفلام التسجيلية رفيعة المستوى لصالح وبمشاركة قنوات تلفزيونية مرموقة.

حاز فيلمه "العيش بين الجدران"، على جائزة خاصة من مهرجان ما وراء الحدود باليونان ٢٠١٨ كما عرض الفيلم القصير الذي أنتجه "الخطوة" عرض أول في مهرجان فينيسيا ٢٠١٧.

ومن أفلامه التسجيلية أيضا: "بكون حرة" ٢٠٢١ و "فراعنة الإسكواش" ٢٠١٩ و "تلك الإسكندرية" ٢٠١٣ و "طليان مصر" ٢٠١١.

لعشر سنوات عمل شريف فتحي سالم كمقدم ومنتج برامج في شبكة راديو وتلفزيون العرب art وفاز برنامجه "جسر المحبة" بجائزة أفضل برنامج عربي جديد من مجلة TV Guide عام ١٩٩٧ .

وهو عضو رابطة التسجيليين الأوروبيين واتحاد المنتجين المستقلين الإيطاليين. يعيش بين روما والقاهرة حيث درس الهندسة المعمارية و الإخراج السينمائي.

ــ افتتاح معرض "من المرأة وللمرأة" بمركز مقعد السلطان قايتباي

في سياق متصل، وضمن سلسلة من الفعاليات الداعمة للمرأة، والتي ينظمها مركز مقعد السلطان قايتباي الثقافي، تنظلق في الثالثة من بعد عصر اليوم أيضا، في أحد أهم الآثار المملوكية الموجودة في حي صحراء المماليك. فعاليات معرض "من المرأة وللمرأة " الذي ينظمه مقعد السلطان قايتباي لدعم صانعات الحرف اليدوية من النساء في حي صحراء المماليك بشكل خاص وفي مدينة القاهرة.

ومن المقرر أن تَعرض المشاركات من صانعات الحرف مجموعة كبيرة من المنتجات المصنوعة يدويًا لإحياء التراث الثقافي المصري من خلال منتجاتهن العصرية التي تواكب الاستخدامات اليومية.

كما يتضمن المهرجان وعلي هامش المعرض، حفل موسيقي حي مجاني للمطربة نوران أبو طالب وفرقتها الموسيقية.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أعمال الثراث والأغاني المعاصرة منها: "البحر بيضحك ليه٬ ما حدا بيعبي مطرحك أبعد مكان٬ الحلوة دي٬ في الليل٬ طير الوروار٬ فوازير٬ في هويد الليل٬ ممكن٬ حبك ما بعرف٬ روح خبر يا نجمة٬ أنا بعشق البحر٬ كيفك أنت، وغيرها".

يشار إلى أن "نوران" مغنية مصرية معروفة بصوتها العذب، تغني مع فرقتها العديد من الأغاني البوب والجاز العربية المصرية، وتغني أيضًا أغانيها الخاصة الأصلية المؤلفة من سامر جورج ونوران، وتضم فرقتها الموسيقية كل من "سامر جورج - باص جيتار، مصطفى سعيد- كلارينيت٬ هاني بدير - إيقاع".