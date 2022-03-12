موسكو: الأطفال الناطقون بالروسية يتعرضون للتمييز فى أوروبا

أشار مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إلى أن الأطفال الناطقين بالروسية يتعرضون للتمييز في المدارس ورياض الأطفال في أوروبا.

وقال تشيجوف لقناة "روسيا-24": "يتعرض الأطفال الناطقون بالروسية للتمييز في المدارس وحتى في رياض الأطفال، كما يتعرض البالغون الناطقون بالروسية للتمييز أيضا".

وتحدث المندوب الروسي عن حالات اعتداء جسدي.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا الهجمات "الفاشية" على ممثلي الثقافة الروسية بأنها غير مقبولة، وذلك على خلفية التضييق على الموسيقيين والفنانين العالميين الروس في أوروبا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، وإلغاء حفلاتهم عقابا لهم على عدم التنديد العلني بسياسة روسيا.