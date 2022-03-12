السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية التونسى: الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا مسائل محورية لبلادنا

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

 أكّد وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية باعتبارها مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لبلاده وركيزة لأمن واستقرار المنطقة، مشدّدًا على أهمية نبذ العنف والانقسام وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين الأشقاء اللّيبيين، مذكرًا بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لإيجاد حل ليبي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ستيفاني ويليامز؛ لبحث الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية، لاسيما في ضوء مبادرة المستشارة الخاصة المتعلقة بوضع قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب "الجرندي"- بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية- عن ثقة بلاده في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدّولي.

بدورها، أشادت ستيفاني ويليامز بمساندة تونس الدائمة لليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مثمنة دعم رئيس الجمهورية قيس سعيد لبعثة الأمم المتحدة ومساندته لجهودها لدعم مقومات الاستقرار بليبيا ومرافقتها في مسارها السياسي.

في سياق آخر، ترأس وزير الخارجية التونسي اجتماعا لخلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا؛ للوقوف على آخر تطورات عملية إجلاء بقية أفراد الجالية، لا سيما العالقين بمنطقتي زاباروجيا وخيرسون.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان، مساء الجمعة، أن الاجتماع شاركت فيه السفارات التونسية بموسكو وبوخارست وبولندا، حيث تمت دراسة كل السبل الكفيلة بتأمين مغادرة التونسيين عبر مسالك آمنة بالتنسيق خاصة مع المنظمات الإنسانية، كما تم التواصل مع عدد منهم؛ للاطمئنان عليهم ومؤازرتهم.

واطلع "الجرندي" على آخر المستجدات بشأن الجالية الذين تم استقبالهم من قبل السفارات التونسية ببوخارست وبولندا، حيث تم تأمين إيوائهم بالنزل وتقديم كل أوجه المساعدة إليهم بما في ذلك أبناء الجالية الذين قدموا من مدينة سومي، موجها بمواصلة بذل العناية الكاملة للإحاطة بالجميع وتحديدًا كل من يرغب في المغادرة إلى تونس.

الاتحاد أمن قدم رئيس الجمهورية جمهور الانتخابات ليبيا بولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت (صور)

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

كندا تضيف 337 ألف وظيفة فى فبراير وخفض البطالة إلى مستويات ما قبل الوباء

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 47 طفلا فى اليمن خلال شهرين

باحثة اجتماعية جزائرية: المرأة العربية استطاعت اقتحام ميادين العمل المختلفة

أمريكا: ندرس إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل