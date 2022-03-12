السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: تلوث الهواء يؤثرعلى الأداء المعرفى للإنسان

تلوث الهواء
تلوث الهواء

تسلط الدراسات الضوء بشكل دائم على الأثار السلبية لملوثات الهواء وضررها الكبير على صحة الإنسان بشكل عام، و لكن دراسة جديدة كشفت تأثير هذه الملوثات على الأداء المعرفي للإنسان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الأخبارية الروسية ، قام باحثو ن من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الصحية  و الطبية" Inserm" بقياس تأثير الملوثات المرتبطة بحركة المرو ر على الأداء المعرفي للإنسان لتؤ كد النتائج آثارها الضارة.

واعتمد الباحثون في الدراسة الجديدة على دراسة بيانات أكثر من 61000 مشارك في مجموعة كونستانس الوبائية، تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، شاركوا جميعًا في سلسلة من الاختبارات لقياس أدائهم المعرفي في ثلاثة مجالات رئيسية للإدراك: الذاكرة، و الطلاقة في التعبير الشفهي (أ و الطلاقة اللفظية) و القدرة على اتخاذ القرارات، و يسجل كل اختبار، مع مراعاة الجنس و العمر ومستوى الدراسة لكل مشارك.

و استخدم فريق البحث خرائط تقدر تركيز الملوثات في عناوين منازل المشاركين لقياس التعرض لملوثات الهواء، و قال الباحثون: "تم النظر في ثلاثة ملوثات مرتبطة بحركة المرور على الطرق في سياق الدراسة: الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرو ن (PM2.5) ، و ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) و كربون السخام".

و أصدر فريق البحث نتائج الاختبارات المعرفية حسب مستوى التعرض لملوثات الغلاف الجوي الثلاثة، حيث تشير الدراسة إلى أن التعرض لتركيزات أكبر من هذه الملوثات سيكون مرتبطًا بشكل كبير بمستوى أدنى من الأداء المعرفي.

و قال الباحث في Inserm "بينيديكت جاكمين":" إن ثاني أكسيد النيترو جين وجزيئات PM2.5 لهما تأثير أكبر على الطلاقة اللفظية، في حين أن الكربون السخام له تأثير أكبر على الو ظائف التنفيذية في جسم الإنسان".

دراسة تلوث الهواء تلوث المعرفي للإنسان الهواء

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وائل لطفي

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