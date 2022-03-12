البرهان ومحمد بن زايد يبحثان فى أبوظبى العلاقات السودانية الإماراتية

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق له.



وذكر مجلس السيادة السوداني- في بيان صحفي- أن الجانبين، عقدا جلسة مباحثات بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الخارجية المكلف على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل عن الجانب السوداني.



وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للسودان؛ لإنجاح الفترة الانتقالية.



وأكد عمق وأزلية العلاقات السودانية الإماراتية، معربا عن أمله في تطوير وتمتين أواصر العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.



من جانبه، أكد ولي عهد أبوظبي دعم ومساندة بلاده للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مشددا على أن دولة الإمارات تدعم وتسهل كل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى استقرار السودان.



وأعلن عن ودائع كبيرة للبنوك السودانية وإقامة مشروعات تنموية لدفع الاقتصاد، مؤكدا رغبة بلاده في بناء شراكات استراتيجية مع السودان والاستثمار في الزراعة والموانئ البحرية وتطوير السكة الحديد، إلى جانب التعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات.