السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 12-3-2022

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت نهارًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وبشأن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء، أن يكون هناك غيوم جزئي على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وكذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 17 08
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 17 09
طنطا 17 09
شبين الكوم 17 09
دمنهور 16 10
بلطيم 17 10
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 18 07
بورسعيد 16 09
دمياط 16 09
الزقازيق 17 08
المنصورة 17 08
الاسماعيلية 18 09
السويس 17 09
العريش 15 08
رفح 15 07
رأس سدر 18 11
نخل 15 05
نويبع 20 14
طابا 19 13
كاترين 07 03
الطور 20 13
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 21 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 17 07
بنى سويف 17 08
المنيا 18 08
أسيوط 18 08
سوهاج 19 09
قنا 21 09
الأقصر 22 11
أسوان 23 12
إدفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 23 13
شلاتين 23 13
ابو رماد 23 14
حلايب 25 14
رأس حدربة 23 15.

ارصاد البحر الاحمر سوهاج البحر المتوسط الإسماعيلية حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة

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وائل لطفي

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