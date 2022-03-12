السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على قاتل طفل الصم والبكم فى الغردقة

الضحية
الضحية

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر القبض على المتهم قاتل الطفل فهد محمود طالب بمدرسة الصم والبكم بمدينة الغردقة، وتبين أن المتهم يعمل باحد المطاعم بمنطقة الكوثر، وجارٍ التوصل إلى تفاصيل الواقعة وعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

 

وأكد مصدر أمني لـ"الدستور"، أن الجثة وجدت في بئر سلم إحدى العمارات داخل بطانية وملايتن وبهِم آثار دماء في منطقه أبو عشرة جنوب المدينة.


كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر على جثة الطفل "فهد م م يبلغ من العمر 14 عاماً، طالبا فى الصف السادس بمدرسة الصم والبكم داخل إحدى العمارات بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، وتم اخطار النيابة لمباشرة التحقيقات ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة.

البحر الاحمر مديرية أمن مدينة الغردقة الطفل الصم والبكم العثور على العثور على جثة شاب ملابسات الحادث

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القبض على قاتل طفل الصم والبكم فى الغردقة

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