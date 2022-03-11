زيادة أعداد الوحدات السكنية.. حصاد «الإسكان» في أسبوع

حصدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدد من الأحداث الهامة خلال الأسبوع الماضي، حيث تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، لافتاً إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة جارٍ تنفيذها على مساحة إجمالية 22153.95 فدان داخل إقليم محافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطط الدولة لزيادة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% وتحقيق التنمية المستهدفة.

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تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لعددٍ من المشروعات المختلفة بمدينة 15 مايو، مشيراً إلى أن مدينة 15 مايو هي إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مختلف أجهزة الوزارة عملت بجد خلال الأيام الماضية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استيعاب كل المتقدمين من المواطنين متوسطي الدخل للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والمطروحة للحجز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة).

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي طيبة الجديدة والعاشر من رمضان، وأشار الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إلى إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

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شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان، ممثلة فى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية الأورمان، لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية، وقام بالتوقيع كل من: الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية.

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