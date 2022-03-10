وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، لافتاً إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة جارٍ تنفيذها على مساحة إجمالية 22153.95 فدان داخل إقليم محافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطط الدولة لزيادة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية (217 عمارة) بوحدات منخفضي الدخل "إسكان اجتماعي" ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بقيمة 889.700 مليون جنيه ونسبة إنجاز العمارات متقدمة، حيث جار الانتهاء منها، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية وطرح قطع الأراضي بمختلف أنواعها بالمدينة.

وحول مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بالإسكان الاجتماعي، قال المهندس مجدي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام "، إنه جارٍ تنفيذ وحدة إطفاء بقيمة 4.57 مليون جنيه بنسبة إنجاز 92%، ومركز طبى بقيمة 5.59 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 94%، ونادٍ اجتماعى بقيمة 4.62 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 95%، وسوق تجارية بقيمة 1.97 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 97%، وحضانة بقيمة 4.86 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 94%، ومدرسة تعليم أساسي بقيمة 21.73 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 92%، ونقطة شرطة بنسبة إنجاز 92%.

وحول مشروعات المرافق، أوضح المهندس مجدي حسين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم بقيمة 130 مليون دولار، وجارٍ تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية حيث بلغت نسبة التنفيذ 40%، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شامل خط الربط بقيمة 225.9 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 92%، وجارٍ البدء في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى المدمجة compact unit بقيمة 20 ملـيون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعات المرافق للإسكان الاجتماعى (طرق – صرف – مياه – كهرباء)، وتنفيذ الطريق الرئيسى بالحد الشرقى والجنوبى بطول 5 كم وأعمال تنسيق الموقع بقيمة 415 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%، وجارٍ تنفيذ مشروع الأعمال المدنية لشبكة تليفونات مشروع الإسكان الاجتماعي لخدمة 8400 وحدة بمساحة 202 فدان بقيمة 3.874 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أنه فيما يتعلق بقطع الأراضى بنظام نقل الأصول، فقد تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء جامعة أهلية بمساحة حوالى (44 فدانا تقريباً من محاور الطرق) لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وقطعة أرض لإنشاء جامعة تكنولوجية بمساحة (16.7 فدان تقريباً شاملة محاور الطرق) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وقطعة أرض لإنشاء قرية أوليمبية بمساحة 325 فدانا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة، وتخصيص قطعة أرض لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمساحة 40 فدانا.



وقال إن المشروعات الاستثمارية بالمدينة، تشمل تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى جنوب الإسكان الاجتماعى بالحي الأول بمساحة 2084 م2، وتخصيص قطعة أرض بنشاط محطة وقود متنقلة على الطريق الشرقي بالمدينة بمساحة 600 م2، بالإضافة إلى قطع الأراضى المطلوبة للطرح لإسكان الجمعية الإنتاجية ببورسعيد بمساحة 12602م2، وقطعة أرض لإسكان الجمعية التعاونية لبناء مساكن العاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية بمساحة 12603م2، وقطعة أرض لإسكان الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأبراج الحجاز ببورسعيد بمساحة 45260م22 من محاور الطرق، بالإضافة إلى اقتراح قطعة أرض للطرح على الموقع الإلكترونى بالهيئة بنشاط مكتب بريد بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعى بمساحة 850 م2، وقطعتي أرض بنشاط تجارى بمساحة1215 م2، 2000 م2.