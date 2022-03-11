الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد بن زايد: ندعم ونساند السودان فى المحافل الإقليمية والدولية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  بقصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان والوفد المرافق له.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي  في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقتين.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأكد البرهان عمق وأزلية العلاقات السودانية الإماراتية معربا عن أمله في تطوير وتمتين أواصر العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وشكر رئيس مجلس السيادة حسن الاستقبال وكرم الضيافة الإماراتى.


من جهته أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ  محمد بن زايد آل نهيان دعم ومساندة بلاده للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مضيفا ان دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم وتسهل  كل المبادرات الوطنية التي تهدف الي استقرار السودان.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ودائع كبيرة للبنوك السودانية وإقامة المشروعات التنموية  في السودان تدفع بالاقتصاد السوداني.

وأبدى ولي عهد أبوظبي عن رغبة بلاده في بناء شراكات استراتيجية مع السودان  والاستثمار في الزراعة  والموانئ البحرية وتطوير السكة الحديد إلى جانب التعاون في المجال العسكري  وتبادل الخبرات.

ورحب ولي عهد أبوظبي الشيخ  محمد بن زايد آل نهيان برئيس مجلس السيادة الانتقالي والمرافق له في بلدهم الثاني.

وعقد  الجانبان السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والإماراتي برئاسة ولى عهد أبوظبي جلسة مباحثات بحضور وزير  المالية والتخطيط الاقتصادى السوداني، الدكتور جبريل ابراهيم، ووزير الخارجية  المكلف على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد ابراهيم علي مفضل عن الجانب السوداني.

ومن الجانب الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسية، والشيخ ذياب بن زايد آل نهيان.، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان  والشيخ محمدبن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شوؤن الرئاسة .

ولي عهد أبوظبي الإمارات الشيخ محمد بن زايد السيادة الانتقالي السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان الخرطوم وابوظبي

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وائل لطفي

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