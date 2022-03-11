رئيس قضايا الدولة يستقبل مدير ديوان المظالم السعودى لبحث التعاون المشترك (صور)

استقبل المستشار حسين مصطفي فتحي، رئيس قضايا الدولة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس القضاء الإداري، والوفد القضائي المرافق له.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، وتهدف إلى تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات القضائية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء الاطلاع على آلية عمل الهيئة، ودورها ممثل في النيابة القانونية عن الدولة لحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجال المنازعات الخارجية والتحكيم.

وتابع: "وقد أشاد الدكتور رئيس ديوان المظالم بدور هيئة قضايا الدولة باعتبارها أقدم الهيئات القضائية المستقلة في مصر، و دورها في حماية الحق والمال العام، اذ انها تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة في الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج، كما أشاد بالدور الهام الذي يختص به قسم المنازعات الخارجية بالهيئة.

وفي نهاية اللقاء تبادل كل من الجانبين الدورع التذكارية تقديرا وإعزازا لدور الهيئتين القضائيتين وترسيخا لأواصر الصداقة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية .

حضر اللقاء المستشار محمد بكر عضو المجلس الأعلى والمستشار أحمد عرفة رئيس المكتب الفني والمستشار رأفت شريف الأمين العام والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة والأمناء العموم المساعدين ولفيف من مستشاري الهيئة ومستشاري ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية.