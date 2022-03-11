بـ100 صوت.. النبراوى يتفوق على ضاحى فى انتخابات المهندسين بأسيوط

أظهرت نتائج الإعادة بانتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب المهندسين بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المستشار خالد محمد محمود بخيت رئيس اللجنة العامة والمستشار مصطفى محفوظ، والمستشار محمد محمد مرسي باللجنة العامة، وبمعاونة المستشار محمد قواشي، ومحمد البطران، وأحمد عبد السلام، وجمال بدران، وغانم عزت، وعمرو جابر، ومعاونيهم من النيابة، تفوق المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين سابقًا على منافسه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، حيث حصل "ضاحي" على 165 صوتًا، مقابل 261 صوتًا لـ"النبراوي".

وأوضح "عليوة" أن عدد الحضور اليومى وصل إلى 446 مهندسًا ومهندسة، ووصل عدد الأصوات الباطلة إلى 20 صوتًا فقط، ليسجل اليوم الأخير من الماراثون الانتخابي أقل نسبة حضور منذ انطلاقه، معربًا عن سعادته بظهور العرس الانتخابي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط في أبهى صورة له، ومحققًا أعلى نسبة إقبال على العملية الانتخابية في تاريخ النقابة الفرعية بأسيوط، موجهًا شكره للجنة القضائية من المستشارين ومعاونيهم، كذا مديرية أمن أسيوط ورجالها ودورهم في نشر حالة من الأمن والأمان، ولكل من ساهم في اكتمال العرس الانتخابي، ولجنة الانتخابات بمعاونة المهندس أحمد خليل مكي ، والمهندس محمد عبد الحافظ، وسكرتارية محمد الفرغل، وجميع العاملين بالنقابة.



يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 12153 وهم من لهم حق التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة منذ 25 فبراير الماضي حتى اليوم الجمعة 11 مارس الجاري، حيث شهدت الجمعة الأولى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، كذا أعضاء مجالس الشعب السبعة بالنقابة العامة، بينما تم انتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة الموافق 4 مارس الجاري، واختتمت الانتخابات اليوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام بين المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر السابق، لعدم حصول أحد المرشحين على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين.