«يوتيوب» يقرر حظر قنوات تمولها الحكومة الروسية

أعلن موقع "يوتيوب"، اليوم الجمعة، حظر جميع القنوات التى تمولها الحكومة الروسية، وذلك على خلفية العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا"، وذلك بحسب ما نشرته "سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قالت وكالة مراقبة وسائل الإعلام الحكومية الروسية إنه سيتم حظر موقع إنستجرام في البلاد بسبب "دعوات للعنف" ضد الجنود الروس.

وقالت شركة ميتا ، مالكة إنستجرام ، إنها ستسمح لمستخدميها في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنود الروس.

وقالت الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب "سيسمح مؤقتًا ببعض المنشورات العنيفة مثل الموت للغزاة الروس" التي عادة ما تنتهك قواعدها. لكن الشركة قالت إنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.

وردا على التحول في سياسة ميتا ، دعت روسيا الولايات المتحدة إلى وقف "الأنشطة المتطرفة" لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت موسكو الجمعة أنها ستلاحق شركة "ميتا "قانونياً بسبب "دعوات إلى قتل" مواطنين روس.

كما طلب مكتب المدعي العام الروسي أن يصنّف عملاق الإنترنت "متطرفاً" ودعا إلى حظر إنستغرام في البلاد، لنشره "دعوات إلى ارتكاب أعمال عنف ضد مواطني روسيا بمن فيهم العسكريون".

وكان متحدث باسم شركة "ميتا" قد قال لـشبكة"بي بي سي": "في ضوء الغزو المستمر لأوكرانيا، أجرينا استثناءً مؤقتاً للمتضررين من الحرب، للتعبير عن مشاعرهم العنيفة تجاه القوات المسلحة الغازية".

وبحسب هذه التعديلات، سيسمح بنشر منشورات عبر فيسبوك وإنستغرام، في عدد من الدول، تدعو إلى موت بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضحت الرسائل، وفق ما ورد، أن هذه الدعوات سيسمح بها ما لم تتضمن أهدافاً أخرى أو مواقع أو أساليب. كما سيسمح بدعوات العنف في المنشورات التي تتطرق مباشرة إلى غزو أوكرانيا.

وغردت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نطلب من السلطات الأمريكية أن توقف أنشطة ميتا المتطرفة، وأن تأخذ إجراءات لجلب المرتكبين إلى العدالة".

وأضافت: "مستخدمو فيسبوك وانستغرام لم يعطوا مالكي هذه المنصات الحق في تحديد معايير الحقيقة وفي تحريض الشعوب على بعضها البعض".

وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقه إزاء إعلان "ميتا"، إدخال استثناءات على قواعدها.