وليامز: باشاغا والدبيبة قد يجريان محادثات مباشرة لحل الأزمة فى ليبيا

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قد يجري محادثات مباشرة، مع رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت وليامز، في مقابلة مع وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن “هناك ردود فعل إيجابية من الدبيبة وباشاغا لإجراء محادثات مباشرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مضيفة ”أن الأمم المتحدة لا تحبذ أيًا من الجانبين، ولسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها"، بحسب قولها".

وتابعت المستشارة الأممية أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الليبية وضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات، مضيفة "كنت أعتقد إمكانية إجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو ولا يمكنني تقديم جدول زمني ثابت حتى نعمل مع مجلسي النواب والدولة لوضع الأساس الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية".

وتابعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا: "بدأت هذا العام بالقول إنني أعتقد أنه إذا اتجه الجميع إلى حد ما، فيمكننا الحصول على حدث انتخابي بحلول شهر يونيو.. لكن الغرفتين - مجلسي النواب والأعلى للدولة- قررتا القيام بأمور خاصة بهما، وقد أخذنا هذا الآن إلى منتصف شهر مارس".

وفي وقت سابق، التقى النائب الثاني للرئيس المجلس الاعلي للدولة “عمر بوشاح”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السفير الهولندي لدى ليبيا “كوينراد هندريك” ووفد وزارة الخارجية الهولندية المرافق له، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وقال المجلس، في بيان له، إنه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مناقشة التطورات الأخيرة في الشأن السياسي الليبي، وسبل التعاون بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.

من جهته، أكد السفير الهولندي لدى ليبيا، دعم بلاده الكامل لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا".