الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية عطلت عمليات الإجلاء عبر الممرات الآمنة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه "يجب على روسيا أن تدفع ثمن هذه الحرب".

وتابع الرئيس الأوكراني، بحسب ما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل، أنه "ممتنون للمساعدة التي قدمتها بولندا، وروسيا تسببت بالحرب والفقر لأوكرانيا".

وأكد الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية عطلت عمليات الإجلاء عبر الممرات الآمنة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات بحق روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات الأوكرانية تستغل (فترة الصمت) لإعادة تجميع صفوفها والانتقال إلى مواقع أكثر فائدة"، مشيرة إلى أنه "خلال اليوم، عبّر أكثر من 23 ألف شخص عن رغبتهم في إخلاء أراضي العملية العسكرية الخاصة إلى روسيا".

وتابعت الوزارة “1671 طنًا من البضائع الإنسانية تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 212 عملًا إنسانيًا”، موضحة أنه "بسبب خطأ الجانب الأوكراني، تعطلت عملية الإخلاء من مدينة إيزيوم إلى مدينة لوزوفايا، وتم تلغيم طرق المرور هناك".

ونوهت الوزارة، بأن "القوات المسلحة الروسية لا تشكل خطرًا على الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود، مضيفة: "ماريوبول قيد الإغلاق، والطرق ملغومة من قبل القوميين، والمسلحون يطلقون النار عشوائيًا، مما يجبر الناس على البقاء في منازلهم".

وأوضحت الوزارة: "أكثر من 7000 مواطن من 21 ولاية ما زالوا رهائن للنازيين الجدد الأوكرانيين، وخلال اليوم بدون مشاركة أوكرانيا، تم إجلاء 34.5 ألف شخص من مناطق مختلفة، وهناك أكثر من 50 سفينة أجنبية في موانئ أوكرانيا، لا يمكنها المغادرة بسبب ارتفاع خطر الألغام".

هذا، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد، الجمعة، أن بلاده مستمرة في العمل على فرض مزيد من الضغوط على روسيا، مشيرًا إلى أن سحب مسمى دولة تفضيلية من روسيا سيؤثر على اقتصادها.

وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي: "سنسحب مسمى دولة تفضيلية من روسيا لتصبح دولة عادية بالمعاملة التجارية"، مضيفًا أن "روسيا ستدفع ثمنًا باهظًا إن استخدمت أسلحة كيماوية في أوكرانيا".