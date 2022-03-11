الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. يسرا سيدة أرستقراطية فى برومو مسلسل «أحلام سعيدة»

احلام سعيدة
احلام سعيدة

طرحت منصة watch it، منذ قليل، البرومو الرسمي لمسلسل “احلام سعيدة” الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، بقيادة المخرج عمرو عرفة.

البهجة تسيطر على برومو مسلسل أحلام سعيدة

وسيطر على البرومو حالة من البهجة والكوميديا بطبيعة حال أحداث مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا، والتي تظهر خلاله بشخصية طريفة وهي سيدة من طبقة عالية وتتعرض للعديد من المواقف التي تدخلها في الأزمات بسبب أحلامها بالكوابيس وشكها بكل من حولها، ويجسد دور أصدقائها كل من الفنانة مي كساب وغادة عادل وشيماء سيف.

https://fb.watch/bH7yIbZyMy/

 أبطال مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا 

مسلسل احلام سعيدة من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

قناة عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا 

وكانت شبكة قنوات أون أعلنت عن عرض مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا على شاشتها بشكل حصرى خلال شهر رمضان المقبل وذلك بجانب منصة watch it الرقمية، حيث طرحت القناة البوستر الدعائى للعمل والذى تتصدره بطلة العمل يسرا ومعها غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف وسيطرت عليه حالة من الكوميديا.

آخر أعمال الفنانة يسرا التليفزيونية 

وكانت أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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