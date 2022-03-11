محافظ الوادي الجديد: توقيع بروتوكول تعاون لإعادة إعمار ألف منزل بالفرافرة

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على هامش مشاركته بملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثاني عشر بالأقصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «صنَّاع الخير» للتنمية لإعادة بناء وإعمار 1000 منزل بالفرافرة ضمن مبادرة «سكن كريم» وذلك في إطار المشروع القومي "حياة كريمة".

وثمَّن الزملوط، الدور الذي تقوم به الوزارة والمؤسسة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، من خلال عدد من المبادرات التي تم تنفيذها ومنها مبادرة بيت يحميني والدفع بقوافل طبية مجانية للقرى والمناطق النائية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى إعادة بناء ١٠٠٠ منزل متهالك للأسر المستحقة بقرى مركز الفرافرة.

وشارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، الذي تقام فعالياته في الفترة من ١٠ حتى ١٢ مارس الجاري، بمشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظي الأقصر وقنا وأمين عام المجلس الأعلى للآثار.

يأتي هذا في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام ٢٠٢٢عامًا للمجتمع المدني.