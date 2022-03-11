الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد: توقيع بروتوكول تعاون لإعادة إعمار ألف منزل بالفرافرة

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على هامش مشاركته بملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثاني عشر بالأقصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «صنَّاع الخير» للتنمية لإعادة بناء وإعمار 1000 منزل بالفرافرة  ضمن مبادرة «سكن كريم» وذلك في إطار المشروع القومي "حياة كريمة".

وثمَّن الزملوط، الدور الذي تقوم به الوزارة والمؤسسة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، من خلال عدد من المبادرات التي تم تنفيذها ومنها مبادرة بيت يحميني والدفع بقوافل طبية مجانية للقرى والمناطق النائية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى إعادة بناء ١٠٠٠ منزل متهالك للأسر المستحقة بقرى مركز الفرافرة.

وشارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، الذي تقام فعالياته في الفترة من ١٠ حتى ١٢ مارس الجاري، بمشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظي الأقصر وقنا وأمين عام المجلس الأعلى للآثار.

يأتي هذا في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام ٢٠٢٢عامًا للمجتمع المدني.

محافظ الوادي الجديد ملتقى المسئولية المجتمعية التنمية المستدامة وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول لإعادة بناء وإعمار 1000 منزل بالفرافرة مبادرة سكن كريم حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضبط سيدة تجري عمليات جراحية داخل شقة مفروشة بمساعدة زوجها

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

«رويترز»: مصر تسعى للترويج لمقاصدها السياحية عبر وسائل جديدة

«الاتصالات» توقع اتفاق تعاون لمنح الماجستير في تحليل الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية