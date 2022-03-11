الجامعة المصرية الصينية تفتح باب قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا

أعلنت الجامعة المصرية الصينية، عن قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية في جميع الكليات طبقًا لقرار مجلس الوزراء وبالضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 فبراير الماضي في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة.

وأوضحت الجامعة المصرية الصينية، أن تحويل الطلاب يكون وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة، واجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

وأضافت الجامعة؛ أنه سيتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الصيدلة بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب الهندسة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

وتضمنت الضوابط والشروط أيضًا أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

وأوضحت الجامعة أن الكليات المتاحة بالجامعة هي، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، وتضم كلية الهندسة والتكنولوجيا، أقسام هندسة التشييد والبناء، وهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة، وقسم هندسة الميكاترونكس، كما تضم كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، تخصصات ادارة الأعمال، والتسويق، والاقتصاد الدولي، والتمويل، والاستثمار.

يذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة تكنولوجية وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة، وتعد الوحيدة في مصر والشرق الأوسط، وأول جامعة تكنولوجية وإنتاجية غير تقليدية، وتقدم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.

كما ان لدى الجامعة ارتباطات مع ثلاث جامعات بحثية مشهورة في الصين، وهى: جامعة بكين جياو تونغ، وجامعة لياونينغ ، وجامعة شمال الصين للطاقة الكهربائية.

وعلى الراغبين في التقدم، والتعرف على معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة:https://www.ecu.edu.eg