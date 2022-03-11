الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 229 لتر زيت طعام مستعمل قبل إعادة بيعه بالأسواق

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

شنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم ومفتشي الإدارة حملة على الأنشطة التجارية بنطاق المركز.

وأثناء المرور تم ضبط سيارة ربع نقل ب س /١٣٨٣ محملة بكمية من الزيت المستعمل (زيت طعام) وتم ضبط كمية مقدارها (٢٢٩ لتر) وتم تسليم السائق والسيارة إلى مركز شرطة كفر صقر، وتحرير المحضر رقم ٣٤٥٣ جنح كفر صقر ضد المتهم لحيازته زيت طعام مستعمل بغرض إعادة الاستخدام مرة أخرى.

وأمر ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

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