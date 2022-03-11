«قومي المرأة» يطلق حملة توعوية بالأقصر بالتعاون مع «الفتوى الإلكترونية»

نظم المجلس القومي للمرأة حملة توعوية بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وحدة لم الشمل بمركز الفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة أن الحملة هدفت الى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعريف بعض أساليب الحماية والوقاية الصحية والتى تؤدى لتنظيم الأسرة بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة، وبالإشارة إلى الدور الذي يقوم به المكتب في نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، والتعريف بحقوقها وواجباتها.

استمرت الحملة على مدار ٤ أيام بالمحافظة بـ٢٧ مركز شباب، وتضمنت عقد سلسلة من الندوات والجلسات بالإضافة إلى ورش عمل حول مشروع تنمية الأسرة، واستهدفت الحملة ١٢١٩ سيدة و١٢٩ رجلا.