محافظ القليوبية يفتتح مسجد منسي بقرية طحانوب بمدينة شبين القناطر بعد احلاله وتجديده

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة مسجد منسي بقرية طحانوب بمدينة شبين القناطر وذلك بعد تم إحلاله وتجديده بالكامل بمساحة ٥٥٠ متر ليقام الدور الأول للرجال وإنشاء مصلى للسيدات بالطابق الثاني بمساحة ٣٠٠ متر وقد تم اقامة المسجد على الطراز الإسلامى مع رسوم زخرفية من الداخل على أعلى درجات الجودة والإتقان وبلغت التكلفة الإجمالية للمسجد ١٥ مليون جنيه، لينتهى العمل به ويضاف إلى أحد قرى مبادرة حياة كريمة الكائنة بمركز شبين القناطر.

ويأتي ذلك ضمن المساجد التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر.

ثم أدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من حيث التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات، ثم استمع الحضور إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف وتناولت منزلة الشهداء عند ربهم و ركائز الأمن المجتمعي من منظور ديني ووطني .واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم افتتاح أكثر من 50 مسجدًا خلال العام ونصف، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة لافتا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجد حكومي على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدا على دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.