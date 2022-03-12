متى يجب على الآباء التوقف عن الكذبات الصغيرة؟

يكذب معظم الآباء على أطفالهم، ومع كل كذبة يأتي شعور بالذنب، والسؤال الكبير: هل من المقبول أن يكذب الآباء على أطفالهم؟.

تقول مواطنة تدعى كارلي بوشلن إن ابنتها آنا البالغة من العمر ثلاث سنوات تكره تمامًا تنظيف أسنانها بالفرشاة، أخبرتها أنه في الليل يأتي قاطعوا الحطاب الصغار بفؤوسهم ويحاولون تقطيع أجزاء الطعام والحلويات بين أسنانها.

وسيقول طبيب الأسنان أنها أكلت الحلوى، لذا فإن أفضل شيء تفعله هو تنظيف أسنانها بالفرشاة لمنع قواطع الخشب من الظهور، هذه الكذبة جعلت ابنة كارلي تغسل أسنانها دون شكوى.

الكذب قوة أبوية عظمى، إنه يساعدنا على الحفاظ على سير الأمور بسلاسة، وكما تقول فيرونيك ميرتس، أخصائية العلاج بالتنويم المغناطيسي لموقع مترو "الأكاذيب الصغيرة تجعل الحياة أسهل غالبًا".

طالما أن الأكاذيب هي لغرض جيد، والطفل لا يغني بأنك لست صادقًا، فهذا يبدو غير ضار، ومع ذلك فإن ما يضر هو الخداع مثل الوعد بشيء وعدم اتباعه، مما قد يجعل طفلك يكافح من أجل الوثوق بك، أو قول أكاذيب لا تفيد صحة طفلك ورفاهيته.

يرغب الآباء في إبقاء أطفالهم سعداء، لذلك غالبًا ما تنزلق كذبة كوسيلة لعدم جعل أطفالهم يشعرون بالسوء، لقد أخبرنا جميعًا أطفالنا الصغار بمدى روعة أعمالهم الفنية على سبيل المثال وهذا أمر جيد.

ولكن بشكل خاص عندما ينمو طفلك ويتعزز ثقته أمر جيد فقط إلى حد ما، إذا كنت تخبرهم أنهم رائعون أو الأفضل طوال الوقت، فأنت تقدم لهم معلومات خاطئة.

مع تقدم الأطفال في السن يعرفون أن ما تقوله هو فقط لجعلهم يشعرون بالرضا، لذلك اختر كلماتك بعناية.

من الأفضل أن يستخدم الآباء حكمهم على متى ستلحق الحقيقة ضررًا أكثر من نفعها، لكن يجدر أن نتذكر أن الآباء هم قدوة لأطفالهم، لذلك إذا كنت تريد غرس الصدق كقيمة لأطفالك، حاول أن تكون نموذجًا لذلك في الأبوة والأمومة.

الأكاذيب الصغيرة العرضية جيدة، لكن لا تخدع أطفالك، وفي اللحظة التي يبدأ فيها أطفالك في الاشتباه في أنك شخص كاذب، من الأفضل الإقلاع عن تلك العادة وتحري الصدق.