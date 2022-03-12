السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

متى يجب على الآباء التوقف عن الكذبات الصغيرة؟

أباء وأطفال
أباء وأطفال

يكذب معظم الآباء على أطفالهم، ومع كل كذبة يأتي شعور بالذنب، والسؤال الكبير: هل من المقبول أن يكذب الآباء على أطفالهم؟.

تقول مواطنة تدعى كارلي بوشلن إن ابنتها آنا البالغة من العمر ثلاث سنوات تكره تمامًا تنظيف أسنانها بالفرشاة، أخبرتها أنه في الليل يأتي قاطعوا الحطاب الصغار بفؤوسهم ويحاولون تقطيع أجزاء الطعام والحلويات بين أسنانها.

وسيقول طبيب الأسنان أنها أكلت الحلوى، لذا فإن أفضل شيء تفعله هو تنظيف أسنانها بالفرشاة لمنع قواطع الخشب من الظهور، هذه الكذبة جعلت ابنة كارلي تغسل أسنانها دون شكوى.

الكذب قوة أبوية عظمى، إنه يساعدنا على الحفاظ على سير الأمور بسلاسة، وكما تقول فيرونيك ميرتس، أخصائية العلاج بالتنويم المغناطيسي لموقع مترو  "الأكاذيب الصغيرة تجعل الحياة أسهل غالبًا".

طالما أن الأكاذيب هي لغرض جيد، والطفل لا يغني بأنك لست صادقًا، فهذا يبدو غير ضار، ومع ذلك فإن ما يضر هو الخداع مثل الوعد بشيء وعدم اتباعه، مما قد يجعل طفلك يكافح من أجل الوثوق بك، أو قول أكاذيب لا تفيد صحة طفلك ورفاهيته.

يرغب الآباء في إبقاء أطفالهم سعداء، لذلك غالبًا ما تنزلق كذبة كوسيلة لعدم جعل أطفالهم يشعرون بالسوء، لقد أخبرنا جميعًا أطفالنا الصغار بمدى روعة أعمالهم الفنية على سبيل المثال وهذا أمر جيد.

ولكن بشكل خاص عندما ينمو طفلك ويتعزز ثقته أمر جيد فقط إلى حد ما، إذا كنت تخبرهم أنهم رائعون أو الأفضل طوال الوقت، فأنت تقدم لهم معلومات خاطئة.

مع تقدم الأطفال في السن يعرفون أن ما تقوله هو فقط لجعلهم يشعرون بالرضا، لذلك اختر كلماتك بعناية.

من الأفضل أن يستخدم الآباء حكمهم على متى ستلحق الحقيقة ضررًا أكثر من نفعها، لكن يجدر  أن نتذكر أن الآباء هم قدوة لأطفالهم، لذلك إذا كنت تريد غرس الصدق كقيمة لأطفالك، حاول أن تكون نموذجًا لذلك في الأبوة والأمومة.

الأكاذيب الصغيرة العرضية جيدة، لكن لا تخدع أطفالك، وفي اللحظة التي يبدأ فيها أطفالك في الاشتباه في أنك شخص كاذب، من الأفضل الإقلاع عن تلك العادة وتحري الصدق.

اباء اطفال كذب اسنان سعداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

«مروة عمر» تعلم الفتيات قيادة الدراجات النارية: سرعة وأمان وتوفير

متى يجب على الآباء التوقف عن الكذبات الصغيرة؟

صعود شباب ميت غراب بالدقهلية للدوري الممتاز فى «الميني فوتبول»

عبد الرحيم كمال لـ«الدستور»: لهذا السبب اخترت اسم «جزيرة غمام» للمسلسل

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 12-3-2022

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل