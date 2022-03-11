مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة بخارية بأسوان

شهدت منطقة الكوبانية التابعة لمحافظة أسوان، حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أسفر عن مصرع 3 أشخاص تم نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية، بمنطقة الكوبانية، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص تم نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الفحص أن الذين لقوا مصرعهم هم سائق السيارة و2 آخرين كانوا يستقلون الدراجة البخارية، وتم نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.