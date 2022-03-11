تنظيم 12 محاضرة عن أورام الثدي على هامش مؤتمر صحة المرأة بجامعة سوهاج

تواصل جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الأول عن صحة وتنمية المرأة بالتعاون مع جمعية تعزيز صحة المرأة، حيث أقيمت المحاضرة العلمية الثالثة تحت عنوان «الجديد في الاكتشاف المبكر والحديث في علاج أورام الثدي» بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن المحاضرة العلمية استعرضت الجديد في الاكتشاف المبكر والحديث في علاج أورام الثدي وكيفية الحفاظ على خصوبة هؤلاء السيدات وعدم حرمانهم من الأمومة، وذلك في باكورة تفعيل بروتوكول التعاون مع معهد الأورام بالمحافظة.

وأشار الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم إلقاء ١٢ محاضرة علمية عن كيفية المحافظة على الثدي في بعض حالات أورام الثدي السرطانية دون اللجوء للاستئصال الكامل، لافتاً إلى أنه قام بتدريب المحاضرات العلمية ما يزيد عن ١٥٠طبيب في تخصصات جراحات الأورام من مستشفيات سوهاج المختلفة، والمعهد القومي للأورام، وأساتذة جراحة الثدي وجراحه التجميل بكلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي والدكتور أحمد فوزي رئيسي المؤتمر، أنه تم استعراض الأعراض المبكرة لسرطان الثدي، وأهمهم الإحساس بكتلة أو بروز غير طبيعي وغير مألوف في الثدي، و ظهور جسم غير محدد في أحد الثديين أو تحت أحد الإبطين، يكون عادة على شكل ورم خشن ذو حدود متعرجة ولا يترافق مع الالم، وتغير حجم الثدي أو شكله، كما قد تظهر بعض التعرجات غريبة الشكل على الثدي وتدل على الإصابة بسرطان الثدي، لافتين أنه بعد انتهاء المحاضرات العلمية توجه فريق الجراحيين لفحص الحالات المرضية وتحضيرها للعمليات بمعهد الأورام بالمحافظة، حيث يجري الآن عمليات التداخلات الجراحية على أيدي المتخصصين في هذا المجال، وذلك لعدد ١٢ حالة مقسمة على أربع حجرات عمليات، ويتم من خلالها تدريب أكثر من ٤٠ جراح على هذا النوع من العمليات سواء بالحضور داخل العمليات أو البث المباشر التفاعلي من داخل حجرات العمليات.