الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قاتل أحد الأشخاص بالجيزة بسبب خلافات مالية

ضبط قاتل
ضبط قاتل

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، "أصل إقامته بمحافظة أسيوط"، متوفى إثر إصابته بجروح متفرقة، وما قرره شخصان، مقيمان بدائرة المركز، بمشاهدتهما المتوفى بالشارع سكنهما وبه الإصابات المُشار إليها، فقاما بنقله للمستشفى إلا أنه توفي.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا بمحل الواقعة وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام خلالها بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" ولاذ بالهرب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مقتل قسم شرطة مديرية أمن مركز شرطة محافظة أسيوط مشادة كلامية قطاع الأمن العام

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وائل لطفي

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