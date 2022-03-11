الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تناشد المواطنين المشاركة فى منع «رشق الأطفال» للقطارات بالحجارة

رشق الاطفال
رشق الاطفال

ناشدت وزارة النقل المواطنين المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لهم، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

وأهابت الوزارة، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، بالسادة المواطنين المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب  أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات.

مخاطر النقل النقل تناشد المواطنين رشق الاطفال للقطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة تتسبب فى أضرار للركاب وسائقي القطارات

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وائل لطفي

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