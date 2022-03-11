الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسليم 1074 نظارة طبية وإجراء 19 عملية جراحية مجانًا بالمنوفية

تسليم 1074 نظارة
تسليم 1074 نظارة طبية وإجراء 19 عملية جراحية

أفاد عادل درغام، مدير جمعية "الأورمان" بالمنوفية بأنه تم تسليم (1047) نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية  "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون والتنسيق مع جمعية الأورمان بالمحافظة.

وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية في رفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، أشار مدير جمعية "الأورمان" إلى أنه تم إجراء (19) عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتركيب دعامات بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر بإجمالي 760 ألف جنيه.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية "الأورمان" في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعَّال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن كاهلهم، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم الدعم الكامل للفئات المستحقة لتوفير "حياة كريمة" وآمنة لهم. 

المنوفية تعاون تنمية جمعية الاول مصر محافظة

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وائل لطفي

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