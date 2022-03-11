الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس موظف اختلس مستلزمات وعقاقير طبية من مستشفى فى الجيزة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق في منطقة أكتوبر حبس موظف بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس مستلزمات وعقاقير طبية من عهدته مما أضر بأموال جهة عمله.

كما أمرت جهات التحقيق باستعجال التحريات الأمنية، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وطالبت بتقرير عن قيمة الأدوية وأنواعها المسروقة من المستشفى. 

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية/ قد كشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولي أحد المستشفيات الكائنة بمحافظة الجيزة، بقيام أحد الموظفين العاملين بالمستشفى المشار إليه باختلاس مستلزمات وعقاقير طبية من عهدته مما أضر بأموال جهة عمله.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة، باستغلال موقعه الوظيفي المشار إليه، وقام باختلاس مستلزمات وعقاقير طبية من المخزن عهدته، وقام ببيعها عقب ذلك في السوق السوداء والاستيلاء على قيمتها  لنفسه، ما أضر بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المستشفيات السادس من أكتوبر 4 أيام اختلاس مستلزمات وعقاقير طبية

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وائل لطفي

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