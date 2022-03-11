الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك موسكو وروسيا: أصلى لإقامة سلام دائم فى أسرع وقت

بطريرك روسيا
بطريرك روسيا

 رد كيريل الأول بطريرك موسكو وسائر روسيا، على رسالة وجّهها الأمين العام لمجلس الكنائس المسكوني، الأب إيوان سوكا، يطلب فيها التوسط لإيقاف الحرب في أوكرانيا.

و شكر البطريرك كيريل في رده الأب سوكا على رسالته، مضيفًا أنه عرف "سوكا" لسنوات عديدة على أنه وكيل أمين لكنيسة المسيح وعامل دؤوب في تعليم وتنشئة الأجيال الشابة".

وفي رسالته، أشار البطريرك كيريل إلى إعلان تورنتو، مشيرًا بشكل خاص إلى العبارة القائلة، بأنّ الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس المسكوني يجب أن تعترف بتضامنها مع بعضها البعض وأن تمتنع عن أي عمل يتعارض مع علاقة الأخوة".

واختتم البطريرك كيريل قائلاً، "أصلي بلا كلل من أجل أن يساعد الرب، بكلّ قوته، على إقامة سلام دائم وقائم على العدالة في أسرع وقت ممكن، مضيفا إنني أعبّر عن أملي أنه حتى في هذه الأوقات الصعبة، كما كان الحال في السابق، يمكن لمجلس الكنائس المسكوني أن يبقى منبرًا للحوار النزيه، بعيدًا عن التفضيلات السياسية والنُهج أحادية الجانب”.

وكان رئيس المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي، الكاردينال هوليريش، قد بعثبرسالة إلى بطريرك موسكو كيريل، طالبًا منه توجيه نداء عاجل إلى السلطات الروسية لوقف الأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني على الفور.

ودعا الكاردينال جان كلود هوليريش رئيس المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي (COMECE)، في الرسالة الموجهة إلى قداسة البطريرك كيريل وبطريرك موسكو وعموم روسيا للتوسط لدى السلطات الروسية “لإبداء حسن النية في البحث عن حل دبلوماسي للصراع على أساس الحوار واحترام القانون الدولي”.

كما دعا رئيس أساقفة الاتحاد الأوروبي البطريرك إلى إنشاء “ممرات إنسانية آمنة وتأمين المساعدات الإنسانية” معبّرًا عن حزنه للأحداث المأساوية الحاصلة في المناطق المحاصرة في أوكرانيا.

الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك ارثوذكس مجلس الكنائس الأرثوذكسية

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