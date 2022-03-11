فيتنام: 71 وفاة و218 ألفًا و444 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام اليوم الجمعة، تسجيل 218 ألفا و444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و252 ألفا و942 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 71 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 41 ألفا و157 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة (في إن إكسبرس) الفيتنامية.



وتعافى على مدار أمس، 53 ألفا و151 شخصا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 2 مليون و905 آلاف و548 شخصا.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الفيتنامية، على رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) المفروضة على الرحلات الدولية.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) أن فيتنام كانت قد فرضت ضوابط صارمة على الحدود مع بداية تفشي الوباء لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن ذلك وجه ضربة لقطاع السياحة المزدهر الذي يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

بدوره، قال نائب مدير إدارة الطيران المدني في فيتنام دينه فيت سون إن بلاده سترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية اعتبارًا من 15 فبراير وستتم استعادة وتيرة الرحلات الجوية إلى مستوى ما قبل الوباء.

وأضاف أن فيتنام قد أبلغت بالفعل شركاءها بهذه السياسة الجديدة، وأن الصين فقط هي التي لم توافق بعد على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع فيتنام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.