مصدر روسي: إجلاء 222 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى موسكو

أفاد مصدر في هيئات حماية القانون الروسية، اليوم الجمعة، بأن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا تجاوز 220 ألف شخص.

وقال المصدر فى تصريحات لوكالة تاس الروسية، “حتى صباح اليوم، عبر ما يقرب من 222 ألف شخص حدود روسيا الاتحادية، من بينهم أكثر من 50 ألف طفل، كما وصل أكثر من 193 ألف شخص إلى روسيا من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين منذ 18 فبراير، عندما أعلنت سلطات هاتين الجمهوريتين بدء عمليات الإجلاء، فيما تمكن حوالي 30 ألف شخص من مغادرة أوكرانيا،عبر نقاط التفتيش في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم”.

وأضاف المصدر أن من بين القادمين المذكورين، هناك أكثر من 50 ألف شخص من مواطني روسيا، والباقين من مواطني أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وبعض الدول الأخرى.

وفى وقت سابق من اليوم، أقر الكونجرس الأمريكي، ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية، تتضمن تمويلا ضخما تناهز قيمته 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

والنص الذي يلحظ شقا اقتصاديا وآخر إنسانيا بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقرّه مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب.

وبخروجه من الكونجرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذا.

وتتضمن الميزانية تمويلا قدره 1.5 تريليون دولار للحكومة الاتحادية حتى 30 من سبتمبر القادم.

ورحب البيت الأبيض بإقرار التشريع، الذي يهدف لتجنب إغلاق أنشطة حكومية قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يتطلع إلى توقيع التشريع بما يتضمنه من "دعم تاريخي للشعب الأوكراني في دفاعه عن بلده وديمقراطيته.

وكان البنك الدولي قد قال إن مجلسه التنفيذي وافق، يوم الاثنين، على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم ميزانية الحكومة.