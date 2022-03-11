الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النواب الصينى يوافق على زيادة كبيرة فى الإنفاق العسكرى

النواب الصينى
النواب الصينى

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.

 

وصوت المجلس التشريعي، في آخر يوم لدورة الانعقاد السنوي للمجلس، وبحضور حوالي 3000 مندوب، على سياسات الحكومة الاقتصادية علاوة على مشروع موازنة يتضمن زيادة كبيرة بواقع 1ر7 % في موازنة الجيش.

 

وتعتبر هذه أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الإنفاق بنسبة 9ر3% فقط.

 

وجدد المسؤولون، خلال المؤتمر السنوي، تأكيدهم على الطموح الصيني الجيوسياسي بشأن تايوان.

 

وتعتبر القيادة الصينية أن الجزيرة - التي يجري حكمها بشكل منفصل عن البر الرئيسي منذ عام 1949- جزء من أراضيها.

العسكري الرئيس الحكومة مجلس النواب المجلس

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