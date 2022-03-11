الخطوط السعودية تعلن عن 10 وجهات جديدة

نشرت الخطوط الجوية السعودية على موقعها الرسمي قائمة بـ10 وجهات جديدة لرحلاتها منها العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الخطوط السعودية في وصفها لروسيا: "الهندسة المعمارية الجميلة المهيبة، و قائمة طويلة من المتاحف ذات الأهمية الثقافية، والتاريخ العريق، تعد موسكو المكان المناسب للزيارة إذا كنت تبحث عن وجهة جمالية مبهجة و مذهلة".

وكان من المقرر إطلاق المسار المباشر بين البلدين في يوليو المقبل، لكن الوضع الحالي أدى إلى تسريع إطلاق الرحلات المباشرة.

والوجهات الـ10 التي أعلنت عنها الخطوط السعودية هي موسكو (روسيا)، بانكوك (تايلند)، برشلونة ومالاقا (إسبانيا)، مراكش (المغرب)، بكين (الصين)، سيئول (كوريا الجنوبية)، إنتيبي (أوغندا)، أمستردام (هولندا)، شيغاكو (الولايات المتحدة).

وعلى صعيد آخر، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، في جيزان في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها الدفاعات السعودية.

وأكدت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، والتي تتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.