الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخطوط السعودية تعلن عن 10 وجهات جديدة

طائرة
طائرة

نشرت الخطوط الجوية السعودية على موقعها الرسمي قائمة بـ10 وجهات جديدة لرحلاتها منها العاصمة الروسية موسكو.

 

وقالت الخطوط السعودية في وصفها لروسيا: "الهندسة المعمارية الجميلة المهيبة، و قائمة طويلة من المتاحف ذات الأهمية الثقافية، والتاريخ العريق، تعد موسكو المكان المناسب للزيارة إذا كنت تبحث عن وجهة جمالية مبهجة و مذهلة".

 

وكان من المقرر إطلاق المسار المباشر بين البلدين في يوليو المقبل، لكن الوضع الحالي أدى إلى تسريع إطلاق الرحلات المباشرة.

 

والوجهات الـ10 التي أعلنت عنها الخطوط السعودية هي موسكو (روسيا)، بانكوك (تايلند)، برشلونة ومالاقا (إسبانيا)، مراكش (المغرب)، بكين (الصين)، سيئول (كوريا الجنوبية)، إنتيبي (أوغندا)، أمستردام (هولندا)، شيغاكو (الولايات المتحدة).

 

وعلى صعيد آخر، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، في جيزان في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها الدفاعات السعودية.

 

وأكدت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، والتي تتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة.

 

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

السعودي الخطوط السعودية سعودية لسعودية سعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا

خبراء: أوروبا ستعانى من العقوبات التى فرضتها على روسيا

تقرير: عصابات المخدرات المكسيكية تتجه إلى «البيتكوين» والتجارة الإلكترونية

استطلاع: 75% من الأمريكيين سيضطرون لتغيير نمط معيشتهم بسبب ارتفاع أسعار البنزين

الخطوط السعودية تعلن عن 10 وجهات جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية