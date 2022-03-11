«الصحة العالمية» توصى أوكرانيا بإتلاف مسببات الأمراض فى مختبراتها البيولوجية

أوصت منظمة الصحة العالمية أوكرانيا بإتلاف مسببات الأمراض الخطيرة التي جمعتها في مختبراتها البيولوجية لمنع تسربها.

وأكد المكتب الصحفي لمنظمة الصحة العالمية على "ضرورة تعزيز الأمن البيولوجي في المختبرات الأوكرانية، لمنع تسرب مسببات الأمراض العرضي أو المتعمد منها".

وأضاف: "أوصت منظمة الصحة العالمية بشدة وزارة الصحة الأوكرانية و غيرها من السلطات المسؤولة بإتلاف مسببات الأمراض شديدة الخطورة لمنع أي تسرب محتمل لها".

وحثت المنظمة "جميع الأطراف" على التعاون "في الإدارة الآمنة مع مسببات الأمراض التي يواجهونها" و"طلب المساعدة الفنية إذا لزم الأمر"، والمنظمة على استعداد لتقديم هذه المساعدة "في أي مكان ممكن".

وأشار المكتب الصحفي إلى أن منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا "تعمل منذ عدة سنوات مع وزارة الصحة في هذا البلد وشركاء آخرين على دعم وتعزيز السلامة في المختبرات و تأهيل الخبراء الأوكرانيين"، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس "كورونا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "و وهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.