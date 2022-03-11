نائبة بايدن: أمريكا وكندا ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن الولايات المتحدة وكندا "تقفان متضامنتين" ضد روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن هاريس وترودو كانا في العاصمة البولندية وارسو لإجراء محادثات بشأن الحرب الجارية في أوكرانيا، مضيفة أن هاريس وصفت مهمتها بأنها إعادة تأكيد تحالف حلف شمال الأطلنطي "الناتو" والتزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وتجاه الشعب البولندي الذي يستقبل الملايين من اللاجئين.



وأضافت هاريس أنها ستناقش المساعدات الأمنية والإنسانية مع ترودو الذي يقوم بزيارة إلى أوروبا هذا الأسبوع.