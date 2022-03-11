الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء كندا: بوتين سيخسر الحرب فى أوكرانيا

جستن ترودو
جستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن فلاديمير بوتين "سيخسر" في حربه ضد أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده ضخت المزيد من التمويل للجهود الإنسانية في الصراع.


واستهدف رئيس الوزراء الكندي الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي في وارسو إلى جانب الرئيس البولندي أندريه دودا.

 

 كانت هذه المحطة الأخيرة في جولة ترودو التي استغرقت أسبوعا في أوروبا حيث التقى بحلفاء لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا.


وقال ترودو: "ارتكب فلاديمير بوتين خطأ فادحا، وسوف يخسر هذه الحرب". 

وأضاف "سيخسر هذه الحرب لأن شراسة وقوة وتصميم الشعب الأوكراني في الدفاع عن أراضيهم يلهمنا جميعًا ، ولأن تصميمنا كأصدقاء وحلفاء ... لا يمكن أن نسمح لفلاديمير بوتين بالنجاح."


وأثناء تواجده في وارسو، أعلن ترودو أن كندا ستقدم 117 مليون دولار إضافي لدعم تدابير الهجرة الخاصة للأوكرانيين الذين يحاولون القدوم إلى كندا.


ومنذ بدء الحرب الشاملة في 24 فبراير، فر أكثر من مليوني شخص من أوكرانيا ، وفقًا للأمم المتحدة ، وذهب أكثر من نصفهم إلى بولندا.


وتعمل أوتاوا أيضًا على زيادة مبلغ تبرعها لنداء الأزمة الإنسانية التابع للصليب الأحمر الكندي في أوكرانيا، وهي تعد بتقديم تبرعات تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار. وقال ترودو إن الحكومة وعدت في الأصل بتقديم مبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار.

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وائل لطفي

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