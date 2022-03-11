الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيمة حزب إيطالى تنتقد «إخفاق» أوروبا فى تجنب الأزمة الروسية الأوكرانية

جيورجيا ميلوني
جيورجيا ميلوني

انتقدت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض جيورجيا ميلوني ما وصفته بـ"إخفاق" دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في تجنب نشوب الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، كما وصفت دور حكومة ماريو دراجي على الساحة الدولية بشأن تلك الأزمة بـ"الضعيف".

وقالت ميلوني - في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية - "لم يكن هناك أي تأثير أوروبي على الإطلاق، وكان دور الدول الأوروبية واهناً خلال المرحلة التي كان من الممكن فيها تجنب الصراع. تحاول أوروبا حاليا استعادة الوحدة وتوحيد الصف، ولكن بعد فوات الأوان".

وأشارت ميلوني إلى أن الاتحاد الأوروبي "دائما ما يتحرك عندما يكون على شفا حفرة الهاوية.. وذلك ما حدث أثناء أزمة جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الهندي سوبرامنيام جايشانكار مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة «أكي» الإيطالية، أن دي مايو أكد خلال الاتصال الالتزام بتعزيز التنسيق الدولي الذي من شأنه أن يقود إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل تفاوضي مستدام عبر الدبلوماسية.

الاتحاد حزب العسكري أوكرانيا روسي ايطالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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