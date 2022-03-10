ليلى علوي تبكي بسبب مشهد في «الدوم»

تأثرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي خلال تقديم فقرة أداء اختيار تمثيلي قدمتها المتسابقة ناردين فايز وماريا أسامة حيث أجهشت بالبكاء متأثرة بالمشهد ضمن حلقة جديدة من مرحلة المفتاح الذهبي لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية "الدوم".

وأشادت ليلى علوي بأداء المتسابقتين، قائلة: "برافو عليكوا أثرتوا فينا ونزلتوا دموعي وأديتوا لينا طاقة كبيرة للمسرح.. شكرا ليكم، أما المخرج تامر محسن فعلق قائلا: “عملتوا مشهد حلو أوي فيه حاجات كتير، ومقلدتوش حد وعملتوه بطريقتكم وفيه لحظات مؤثرة وكيمياء وتوافق بينكم شكرا ليكم”.

وأصبح التصويت متاحًا للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم 4050 أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل 10 مشتركين والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وهم من فئة الغناء يمنى حسن رقم 116 من الإسكندرية، رحمة ضاحي رقم 117 من القاهرة وفارس مصطفى رقم 120 الأقصر، كروان رقم 119 من القاهرة .

وفي فئة التمثيل نادين خالد رقم 216 من القاهرة، وآية زيد رقم 218 من محافظة الإسكندرية و مادونا رقم 219 هاني من محافظة اسيوط ، مريم مصطفى رقم 220 من القاهرة و يوسف الجبروني رقم 217 من بورسعيد.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، اما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلامية لميس الحديدي والاعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختبارات لـ 15 ألف مشترك.



وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.