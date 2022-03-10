«قربان» يفوز بأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

نجح الفيلم التونسي قربان للمخرج نجيب بلقاضي في الفوز بأهم جوائز مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وهي جائزة قناع عنخ آمون الذهبي والتي تُمنح لأفضل فيلم روائي طويل، ضمن الدورة الحادية عشر التي اختتمت فعالياتها اليوم الخميس 10 مارس، وكان عرض الفيلم في قصر ثقافة الأقصر قد شهد إقبالاً وإشادة من الحضور بعد انتهاء الفيلم.

فيلم قربان حصل على عرضه العالمي والعربي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث سبق ونال دعم من صندوق البحر الأحمر، كما فاز مشروع الفيلم بجائزة MAD Solutions للخدمات التسويقية في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة المعالجة اللونية من موزاييك TV في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة الخدمات الصوتية من شركة ليث برودكشنز في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية، وحصل أيضاً على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).

وتدور أحداث الفيلم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تعمل سارة عن بعد من منزلها في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، وتساعد الأشخاص الذين تدهورت حالتهم جراء فيروس كورونا. یجد زوجها قیس والذي يعاني من اضطرابات نفسية نفسه دون دوائه الذي لم یعد متوفراً في الأسواق. ثم تبدأ مرحلة السقوط نحو الهاوية بينما تسترجع فیها الطبيعة حقوقها، ويصبح الهواء أكثر نقاءً وقابلية للاستنشاق.

قربان من تأليف وإخراج نجيب بلقاضي، وتشاركه بطولة الفيلم سهير بن عمارة، وإنتاج عماد مرزوق ونجيب بلقاضي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.