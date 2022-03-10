الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء ليلة النصف من شعبان 2022 يتصدر مؤشرات البحث.. والافتاء: «جائز»

دعاء
دعاء

تصدر دعاء ليلة النصف من شعبان 2022، مؤشرات البحث الشهيرة خلال الساعات الماضية وذلك مع قرب هذه الليلة التي تفصلنا عنها ساعات قليلة، فمنذ بدء شهر شعبان استقبلت دار الإفتاء العديد من الأسئلة حول هذا الشهر.

من بين تلك الفتاوى حكم الصيام في شعبان، وهل هناك دعاء في ليلة النصف من شعبان وفضلها والأحاديث الواردة فيها.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2022

يعد دعاء ليلة النصف من شعبان من الأدعية التي حظيت باهتمام كبير من جانب المسلمين، حيث يحرص المسلمين على اغتنام كل دقيقة ومناسبة دينية في موسم الطاعات حيث تعد هذه الليلة من الليالي التي لها مكانة كبيرة عند الله تبارك وتعالى لأن حدث بها تحويل القبلة.

وجاء نص دعاء ليلة النصف من شعبان كما أوضحته دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن هذا الدعاء مشتهر بين الناس، وصيغة هذا الدعاء هي: "اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

حكم التلفظ بدعاء في ليلة النصف من شعبان 2022

وبعد معرفة دعاء ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٢، أكدت دار الإفتاء على أن التلفظ بهذا الدعاء، وتخصيصه في ليلة النصف من شعبان به، هو أمر حسن لا حرج فيه ولا منع، لا على جهة التحريم، ولا على جهة الكراهة.

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